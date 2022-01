Neues Stipendium erleichtert Zugang zur Forstfachschule Traunkirchen

Der Beruf des Forstwartes zählt in Österreich zu den Mangelberufen. Im Forstbereich fehlen Fachkräfte, die Nachfrage am Arbeitsmarkt ist entsprechend groß. Um Interessierte dazu zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen, gibt es seit kurzem eine finanzielle Unterstützung von Seiten des AMS in Form eines Fachkräftestipendiums.