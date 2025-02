Neues Prinzenpaar eröffnete in Ebensee den Fasching

Länger als gewohnt hatte der Verein Ebenseer Fasching heuer auf ein Prinzenpaar gewartet. Erst wenige Wochen vor dem offiziellen Auftakt fanden sich ein Prinz und eine Prinzessin, die die Hochburg durch die närrischen Zeiten führen. Doch das lange Warten hat sich gelohnt: Julia Stadlmann und Tobias Fellinger werden Ebensee als "Julia die I. von mehr forte als piano" und "Tobias I. vom Ball ins Tor" in den kommenden Wochen regieren. Die Schlüssel für das Gemeindeamt wurden bei der Eröffnungsfeier, die in Ebensee nicht wie anderswo üblich am 11.11. stattfindet, am Wochenende bereits übergeben.

Stadlmann, 24 Jahre alt, und Fellinger, 19 Jahre alt, die zwar privat befreundet, aber kein Paar sind, haben mit dem Regieren schon Erfahrung – allerdings in kleinerem Rahmen. Beide wurden in Jugendjahren zu Kinderprinz und Kinderprinzessin gekürt. Ihre neuen Namen sind nicht zufällig gewählt: Stadlmann ist bei der Ortsmusik aktiv, Fellinger spielt seit vielen Jahren für die SV Ebensee.

Gleichzeitig gab es bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, die auch heuer wieder mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung zelebriert wurden, einen Abschied zu verkünden: Edith Scheibl verlässt nach mehr als 30 aktiven Jahren die Faschingsbühne in Ebensee – und wurde mit großem Applaus in den "Ruhestand" verabschiedet. Ihr letzter Beitrag: eine Nachlese zur Kulturhauptstadt.

Das große Finale des Ebenseer Faschings findet heuer besonders spät statt: Der Fetzenmontag fällt auf den 3. März, der Faschingsdienstag wird am 4. März gefeiert. Verbrannt werden die Fetzen schließlich am 5. März.

