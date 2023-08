Neues Lokal am Rathausplatz von Attnang-Puchheim

Die Eisenbahner-Stadt Attnang-Puchheim ist um eine kulinarische Attraktion reicher: Das ehemalige Wirtshaus Post am Rathausplatz, in dem zuletzt mediterrane Spezialitäten kredenzt wurden, hat einen neuen Pächter und heißt nun „Bros“. Der neue Chef Bljerim „Blacky“ Ameti hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. „Seit zehn Jahren wollte ich dieses Lokal mitten in meiner Heimatstadt übernehmen. Ich fühle mich hier wie zuhause“, sagt er. Als Küchenchef hat er Ivan Kasalo und ein engagiertes Team zur Seite.

Blacky und Ivan, die beide über langjährige Gastronomie-Erfahrung verfügen, haben das urige Ambiente des Traditionshauses erhalten, aber mit modernen Elementen aufgefrischt. Die Speisekarte bietet einen Mix aus traditionellen und modernen Gerichten, die sich hinter lustigen Namen verbergen. So bestellt man statt dem Cordon Bleu „a blaue Schnur“ und der Salat mit Falafeltalern wird zur „Gmahden Wiesn“. Von heimischen Klassikern wie Essigwurst, Wiener Schnitzel und Gulasch bis hin zu einer großen Auswahl an veganen Gerichten findet sich für jeden Gusto etwas.

Blacky und Küchenchef Ivan sind nach den ersten Tagen mit dem Gästezulauf höchst zufrieden. „Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen“, sagt Blacky. Auch Nachbar und Bürgermeister Peter Groiß (SPÖ) sowie Wirtschaftsstadträtin Erika Fehringer (ÖVP) statteten dem „Bros“ bereits einen Besuch ab und gratulierten dem Team zur Eröffnung.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, jeweils 10 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr; Sonntag 10 bis 22 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper