Während rund um den Attersee seit Jahren Hotelpläne gewälzt, aber nicht verwirklicht werden, fand gestern in Lenzing der Spatenstich für das Hotel "Das Zeit" statt. In unmittelbarer Seenähe wollen die Betreiber das Drei-Sterne-plus-Haus an der Westautobahn vor allem mit Geschäftsreisenden füllen, in den Sommermonaten sollen aber auch Touristen einchecken.