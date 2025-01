Neues Hilfsangebot in Gmunden für psychisch belastete Familien

Mother embracing and soothes depressed teen daughter by problems

Jedes sechste Kind in Österreich wächst mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Das wirkt sich auf die ganze Familie aus. Die Eltern fühlen sich oft hilflos und ungenügend, die Kinder verunsichert und allein – oder geben sich selbst die Schuld an der Situation. Erschwerend kommt hinzu, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema sind, das bei Betroffenen Scham und Schweigen auslöst.

Deshalb hat pro mente OÖ eine neue Beratungsstelle für betroffene Familien in Gmunden (Franz Keim Straße 1) ins Leben geschaffen. Finanziert wird sie mit Förderungen der Österreichischen Gesundheitskasse aus Mitteln des Oö. Gesundheitsfonds und durch Spendengelder. Die Beratungsstelle heißt alco/kico (Elterncoaching / Kindercoaching) und ihr Angebot ist kostenlos. Bei den Beratungen geht es um die Stärkung der Erziehungskompetenzu, um eine kindgerechte Aufklärung über die psychische Erkrankung eines Elternteils aber auch um die Entlastung bei Schuldgefühlen und Versagensängsten.

Kontakt unter Tel. 0664 / 780 46 238 oder per Mail an elco.gmunden@promenteooe.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper