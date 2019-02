Neues Gmundner Hotel vor Öffnung

GMUNDEN. Am Freitag wird ab 17 Uhr das Hotel-Restaurant "Wildschütz" in der Gmundner Württembergstraße (ehemaliges Gasthaus "Felleiten", beim Sportzentrum) mit einer kleinen Feier offiziell eröffnet.

Neues Hotel (Symbolbild) Bild: Colourbox

Das Haus verfügt über ein Restaurant, einen Barbereich und einen sehr gut ausgestatteten Veranstaltungsraum mit Platz für bis zu 100 Personen sowie einen schattigen Gastgarten. Pächter ist der aus Albanien gebürtige und in Österreich aufgewachsene Visar Murtezaj: "Der Plan ist, sich in der Region als gediegenes Wohlfühlrestaurant zu etablieren, in das man immer wieder gerne einkehrt." Außerdem ist die Installation einer Kulturschiene mit regelmäßigen Veranstaltungen wie Lesungen, Musik, Vorführungen, Präsentationen etc. geplant. Mit an Bord als Kellner: der allseits bekannte Literat Alfred Ziermayr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema