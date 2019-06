Neuerrichteter Generationen-Campus in Vorchdorf offiziell eröffnet

Der Generationen-Campus in Vorchdorf wurde nach knapp elfmonatiger Bauzeit fertiggestellt, die Wohnungen konnten kürzlich an die Eigentümer übergeben werden. TRIO Development aus Thalheim bei Wels hat insgesamt 24 neue Wohnungen in moderner Holzbauweise für Singles oder Paare jeder Altersgruppe errichtet. Die barrierefreien Wohneinheiten mit einer Größe von 45 bis 65 Quadratmeter können auch als Wohnung mit Betreuung genutzt werden, die Grünflächen in der Anlage sind als ein Ort der Begegnung konzipiert. Zusätzlich wurden im Erdgeschoß ein Ärztezentrum und ein Mehrgenerationenraum errichtet.

"Bahnbrechend ist das E-Carsharing", betont Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer. "Beim Generationen-Campus Vorchdorf wird den Bewohnern erstmals ein eigenes E-Car von TRIO zur Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung gestellt." Die Nachfrage war groß, bereits Monate vor der Fertigstellung waren alle Wohnungen vergeben.

Beim E-Carsharing wird das Elektroauto samt der notwendigen Infrastruktur von TRIO angekauft und geht ins Eigentum der Bewohner über. Das E-Car – ein Renault ZOE Life mit einer Reichweite von 400 Kilometern – steht auf einem eigenen Tiefgaragenplatz. Nach der Registrierung mit den persönlichen Daten erhält jeder E-Car-Nutzer eine Chipkarte. Damit wird der Wagen geöffnet und gestartet. Über eine App oder online kann jederzeit eine Reservierung des Fahrzeugs vorgenommen werden.

