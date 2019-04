Neueröffnung des Rot-Kreuz-Gebäudes in Gmunden

GMUNDEN. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit wird die generalsanierte Dienststelle am 26. April feierlich eröffnet.

So sieht das neue Haus aus. Bild: RK

Das Rote Kreuz Gmunden steht kurz vor der Neueröffnung seines generalsanierten und teilweise erweiterten Dienststellengebäudes in der Miller-von-Aichholz-Straße 48. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wird das Haus am 26. April feierlich eingeweiht. Am 27. April öffnet es mit einem bunten Programm ab 10 Uhr seine Pforten für die Öffentlichkeit.

Bereits 1985 war das damals neu errichtete Gebäude in der Miller-von-Aichholz-Straße bezogen worden. Dabei fand neben der Ortsstelle Gmunden auch die Bezirksgeschäftsstelle ein neues Zuhause. "Da mittlerweile das Gebäude aus allen Nähten platzte und die Räumlichkeiten sowie die Gebäude-Infrastruktur nicht mehr dem Standard entsprachen, war es an der Zeit, den Stützpunkt zu modernisieren und zu erweitern", sagt Bezirksgeschäftsleiter Harald Pretterer. "Somit haben wir uns auch aus Kostengründen entschlossen, das alte Gebäude zu adaptieren und nicht völlig neu zu errichten."

Zu den Höhepunkten der Eröffnungsfeiern zählt ein Live-Konzert der Gruppe Nashville am 27. April ab 19 Uhr bei freiem Eintritt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema