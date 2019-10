Neuer Workoutpark in Vöcklabruck

In Vöcklabruck ist durch die tatkräftige Unterstützung der lokalen Calisthenics Community, Street Workout Vöcklabruck, im Freizeitgelände beim Hallenbad ein rund 160 Quadratmeter großer Workoutpark entstanden. Neben dem Dschungelspielplatz, dem Skatepark und dem Funcourt, umgeben von Bäumen, wurde mit Elementen wie Monkey Bars, Übungsbänken, Seil, Pull-up-Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, Sprossenwand und Doppelbarren eine ideale Workoutlandschaft für jede Altersklasse geschaffen. Trainiert wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht, und das an der frischen Luft. Das innovative österreichische Unternehmen Barzflex, das auf den Bau von Outdoor- und Indoor-Sportanlagen, insbesondere für das Training mit dem eigenen Körpergewicht, spezialisiert ist, hat in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Vöcklabruck eine massive und visuell ansprechende Stahlanlage entworfen, die durch Multifunktionalität und enorme Benutzerfreundlichkeit besticht. Im kommenden Frühjahr ist ein großes Eröffnungsfest geplant.

