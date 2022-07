Neuer Wirt für das legendäre Café Brandl

Thomas Bernhard las im 1880 gegründeten Rathauscafé Brandl einst regelmäßig seine geliebte "Süddeutsche Zeitung". Vor mehr als 30 Jahren übernahm der Gastronom Erich Wimmer den ehrwürdigen Betrieb am Rathausplatz und machte ihn an Wochenenden zu einem Jugendlokal, in dem es heiß her ging.