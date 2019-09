Neuer Vorstand und neue Gesichter in SP Gmunden

Der neue Vorstand wurde kürzlich einstimmig gewählt und setzt sich nun aus dem Vorsitzenden Dominik Gessert, seiner Stellvertreterin Catharina Held, dem Zweiten Stellvertreter Mario Krammer, Kassier Gerhard Mistlberger, Schriftführer Matthias Oprava und Bildungsreferent Markus Medl zusammen. Dazu gibt es eine große Anzahl an Ausschussmitgliedern, Stellvertretern und Beiräten.

Speziell die Urgesteine wie Helmut Hochegger, Wolfgang Sageder und Kurt Kramesberger seien ganz wichtig in der Organisation, heißt es aus der Stadt-SP, denn sie könnten mit ihrer jahrelangen Erfahrung für den richtigen Weg als "Wegweiser" wesentlich beitragen.

Vorsitzender Gessert, Betriebsratsvorsitzender in der Firma Hipp, leitet seit zwei Jahren die Geschicke der SP Gmunden. Von seinen Zielen bis zur Gemeinderatswahl 2022 nennt er den Ausbau des Netzwerkes in alle Richtungen als großes Anliegen: "Es ist in Gmunden viel da, aber es könnte viel mehr gemacht werden."

Catharina Held kommt aus der Gmundner Innenstadt, ist Büroangestellte und leitet die Pfadfindergruppe Gmunden. Sie ist als Gemeinderatsersatz speziell zum Thema Frauen und Kinder aufgestellt: "Jeder soll das machen, wo er die meiste Erfahrung und das meiste Interesse hat."