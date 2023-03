Neuer Stützpunkt für Pflegedienst

Im Sprengel Vöcklabruck-Attersee ist das Team unter der Leitung von Gerlinde Mauthner für die älteren Menschen in neun Gemeinden zuständig. Sie betreuen 184 ältere Menschen in ihrem Zuhause. Bürgermeister Ferdinand Aigner hob die Bedeutung der Mobilen Pflegedienste hervor. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die alten Menschen möglichst lange in ihrer vertrauten Wohnumgebung bleiben können. Die Caritas sucht diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger als Verstärkung: Tel. (0676) 8776 2580.

