Neuer Spitzenkoch in der Scalaria

Ab sofort dirigiert Klaus Kobald das Küchenteam in der Scalaria in St. Wolfgang. Nachdem sich das Hotel in den vergangenen Jahren den Ruf eines führenden Event-Hotels erarbeitet hat, will die Eigentümerfamilie Gastberger das kulinarische Level nun ebenfalls auf die nächste Stufe heben und holte sich den Kärntner Spitzenkoch ins Haus. Klaus Kobald setzt dabei auf beste regionale, saisonale und wenn möglich auch biologische Produkte und Menüs.