Die Skiregion Dachstein West Rußbach-Annaberg investiert in einen neuen Speicherteich für die Beschneiungsanlage Rußbach bis Edtalm auf der Tennengauer Seite des bis Gosau reichenden Wintersportgebiets und initiiert damit ein Meilensteinprojekt für die gesamte Region. Der Speicherteich gilt als Garant für die Schneesicherheit und Qualität der Pisten in Dachstein West. Für den Sommerbetrieb tätigte das Bergbahn-Unternehmen Investitionen in Brunos Bergwelt.