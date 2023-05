Neuer Song von Metalcore-Band ist schwere Kost

Keine leichte Kost: Der Song befasst sich mit Demenzerkrankungen und beschreibt die Einsamkeit, die Betroffene fühlen, obwohl ihre Mitmenschen noch immer an ihrer Seite stehen. Am Mittwoch erscheint dazu das Musikvideo, tags darauf ist die Single auf allen gängigen Plattformen zum Download und Streamen verfügbar.

Die vier Musiker von "We Blame the Empire" begeisterten ihre Fans bereits am Nova Rock. Ihr zweites Album "Aero" wurde für den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Hard ’n’ Heavy nominiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.