Mit der Eröffnung des Schulcampus im Jahr 2021 werden die Eltern die Wahlfreiheit der Volksschule haben. Sie können ihre Kinder nach Schwerpunkten (ganztägige Schulform, integrative Klassen, Schwerpunkt Englisch, schulstufenübergreifende Klassenform) entweder für die VS Schererstraße, VS Pestalozzischule oder VS der Franziskanerinnen anmelden.