Neuer Primarius für Radiologie in Vöcklabruck

VÖCKLABRUCK. Mit 1. September übernimmt Kaveh Akbari die Leitung der Radiologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck und folgt damit als Primararzt auf Ludwig Pichler, der nach acht Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.

Der 46-jährige Akbari wuchs in Wien auf und studierte dort Medizin. Den Turnus sowie die Ausbildung zum Facharzt absolvierte er am Kepler Universitätsklinikum (KUK) sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz. Seit 2018 ist Akbari am Zentralen Radiologie-Institut des KUK als Oberarzt tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählen neben allgemeinradiologischen Tätigkeiten eine besondere Expertise in der Thoraxradiologie und Mammaradiologie.

