Neuer Primar der Labordiagnostik

GMUNDEN, VöCKLABRUCK. Mit 1. Oktober übernahm Priv.-Doz. Thomas Müller (56) die Leitung des Instituts für Medizinisch-chemische Labordiagnostik und des Blutdepots an den Standorten Gmunden und Vöcklabruck des Salzkammergut-Klinikums.

Der gebürtige Mödlinger studierte an der Uni Wien und war unter anderem als Arzt in Linzer und Salzburger Krankenhäusern. 2004 schloss er bei den Barmherzigen Brüdern in Linz die Ausbildung zum Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik ab und wurde Oberarzt. Zuletzt leitete er das Zentrallabor für Klinische Pathologie in Bozen.

Müller ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Mit ihnen verbringt er am liebsten seine Freizeit beim Skifahren, Wandern oder auf Ausflügen. Der ehemalige Staatsmeister im Star-Boot hofft, im Salzkammergut seinem alten Hobby wieder nachgehen zu können.

Die Leitung des Instituts für Labordiagnostik am Salzkammergut-Klinikum Gmunden und Vöcklabruck übernimmt Thomas Müller von Prim. Susanna Hauptlorenz, die ihren Ruhestand antrat. Hauptlorenz hatte diese Funktion seit 2010 inne und verbrachte ihre gesamte berufliche Laufbahn im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.