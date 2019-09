Neuer Pfarrer und neue Assistentin vorgestellt

Johann Ortner, bereits Pfarrer von Lenzing und Aurach am Hongar, wird künftig auch Timelkam mitbetreuen. Als Pastoralassistentin wird Sabine Kranzinger die Pfarre – ebenfalls zusammen mit Lenzing und Aurach – betreuen.

Beim Gottesdienst, umrahmt von einer Abordnung des Chores St. Josef und der Marktmusik Timelkam, wurde klar, dass für die Timelkamer Pfarre eine neue Zeitrechnung beginnt. Alois Hangler interviewte Pfarrer Ortner und Assistentin Kranzinger, so konnten sich die Gottesdienstbesucher ein erstes Bild von der neuen Leitung machen. Sabine Kranzinger wird sich besonders um die Jugend, Jungschar, Ministranten und um die Ehrenamtlichen kümmern. Der Schwerpunkt von Pfarrer Ortner wird in der Liturgie und der Feier der Eucharistie (alle drei Wochen in Timelkam) liegen.

