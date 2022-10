Neuer Mannschaftsbus für die Gmundner Bergrettung

60 Einsätze im Jahr (vor allem am Traunstein) und vermehrt auch am Grünberg, 20 Übungen, an denen immer zwei Dutzend Mitglieder teilnehmen, Assistenzeinsätze in umliegenden Gemeinden und vieles mehr. Die Gmundner Bergrettung ist vielbeschäftigt.

Mit ihrem alten Mannschafts-Kleinbus fanden die ehrenamtlichen Retter zuletzt nicht mehr das Auslangen. Das ist seit heute anders. Die 50 Mann der Gmundner Hilfsorganisation haben einen zweiten, neuen Bus bekommen. Inklusive Ausrüstung - Trage, Vakuummatratze und Seilgerätschaft, die ein Abseilen oder Hinaufziehen über 400 m erlaubt - ist das Fahrzeug an die 100.000 Euro wert. Land, Stadt und die Bergrettung selber stemmten diese Kosten.

Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) und Sicherheitsreferent Stadtrat Philipp Wiatschka (Neos) haben den Mercedes-Bus heute übergeben und auf diese Art auch respektvoll gewürdigt, was die ehrenamtlichen Retter leisten.