Neuer Lehrplan verbindet das Beste aus zwei Welten

Der neue Lehrplan in der Abteilung Wirtschaftsingenieure trägt der rasanten Entwicklung der Digitalisierung Rechnung: "Industrial Engineering and Management" an der HTL Vöcklabruck verbindet Technik und Wirtschaft mit dem Ziel, intelligente Produkte in autonomer Fertigung möglichst nachhaltig herzustellen.

"Mehr Flexibilität, mehr Individualisierung und ein breit gefächerter Gegenstandsmix für die zahlreichen Berufsfelder, die es von der Produktidee bis zum Markterfolg in einem Produktionsunternehmen braucht", so fasst Abteilungsvorstand Hermann Bauernfeind den neuen Lehrplan zusammen. Den Schülerinnen und Schülern werden die erforderlichen technischen und wirtschaftlichen Kompetenzen in Betriebstechnik und Unternehmensführung, Produktentwicklung, Produktionstechnologie sowie Logistik vermittelt. Die Ausbildung richtet sich an technikbegeisterte, kommunikative und vielseitig interessierte Menschen. "Besonders stolz sind wir auf den hohen Mädchenanteil in dieser Fachrichtung", sagt Dir. Gernot Weissensteiner.