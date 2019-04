Neuer Landarzt in Vöcklamarkt

VÖCKLAMARKT. Ein seltenes Ereignis in Zeiten des vielfach publizierten und diskutierten Landarzt-Mangels: In der Gemeinde Vöcklamarkt kam es tatsächlich vor kurzem zu einer Ordinationseröffnung.

Am 1. April sperrte Vladan Milosevic seine Praxis im Zentrum Vöcklamarkts auf. Bürgermeister Josef Six (ÖVP) freut sich und weiß: "Es ist zur Zeit äußerst schwierig, Allgemeinmediziner für den ländlichen Raum zu finden, daher bin ich Dr. Milosevic sehr dankbar für seine Bereitschaft, in Vöcklamarkt eine Ordination zu eröffnen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema