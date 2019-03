Neuer Hausarzt eröffnet Praxis

VÖCKLAMARKT. Über geraume Zeit waren gleich zwei Ordinationen von Allgemeinmedizinern in der Marktgemeinde nicht besetzt.

"Vöcklamarkt ist nur eine Gemeinde von vielen im ländlichen Raum, die mit Ärztemangel zu kämpfen haben", weiß Bürgermeister Josef Six. Umso mehr freut er sich, dass die medizinische Nahversorgung jetzt wieder verbessert wird: Denn mit 1. April eröffnet Vladan Milosevic seine Praxis in der Hauptstraße 4 (Tel. 07682/20460). "In naher Zukunft sind noch weitere Ordinationen für die 5000-Seelen-Gemeinde in Planung", kündigt die Marktgemeinde in einer Presseaussendung an.

