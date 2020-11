Neuer Geschäftsführer in der STIWA Automation

Die STIWA Automation GmbH (die Kerngruppe des STIWA-Konzerns) in Attnang-Puchheim bekommt mit Jahresende einen neuen Geschäftsführer. Nachdem Wolfram Schrittesser in gegenseitigem Einvernehmen und beidseitigem Interesse seinen Rücktritt als Geschäftsführer der STIWA Automation GmbH und der STIWA International GmbH erklärte, hat die Gesellschafterversammlung vergangene Woche Michael Fuchshuber (44) zu seinem Nachfolger in der STIWA Automation GmbH bestellt. Fuchshuber ist seit 1999 im Unternehmen. Der Absolvent des Studiengangs Automatisierungstechnik an der FH Wels war zunächst im Bereich Technologieintegration beschäftigt. 2012 wechselte er in die Beschaffung, deren Leitung er 2014 übernahm. Fuchshubers Vorgänger Wolfram Schrittesser war 30 Jahre lang bei STIWA beschäftigt.

Der Attnanger Maschinenbaukonzern vollzieht derzeit auf mehreren Ebenen einen Transformationsprozess. Aktuell wird in allen Geschäftsbereichen mit Hochdruck an strategischen sowie operativen Weiterentwicklungen gearbeitet: Die Automation – und damit das Kerngeschäft der STIWA Group – wird künftig durch eine Erweiterung des Produktportfolios noch breiter aufgestellt. In der STIWA Advanced Products wurde bereits erfolgreich eine Neupositionierung vorgenommen, die sich auf neue Technologien und Produkte fokussiert. Ebenso wird in der dritten Säule, der Software, die Außenwirkung geschärft. „Die Veränderungen am Markt sind für alle Unternehmen deutlich spürbar. Wir begegnen diesem Wandel mit stetiger Innovation und sind dabei überzeugt, dass wir mit diesen Weichenstellungen die gesteckten Wachstumsziele erreichen werden“, sagt Peter Sticht, Geschäftsführer der STIWA Holding.