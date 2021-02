"Regional, saisonal, bäuerlich" steht an der Tür des kleinen Ladens von Markus Loidl in der Ebenseer Gartenstraße. Darin zu finden ist eine Auswahl feiner Spezialitäten, die in Form von Selbstbedienung angeboten werden. "Wir stehen in Kooperation mit dem Direktvermarktungsprojekt ‚Jogal’ in der Feldgasse", sagt der junge Ebenseer, der sein Einkommen eigentlich als Elektriker verdient. "Landwirte und Lebensmittelproduzenten von Bad Goisern bis Gschwandt beliefern uns mit ihren hochwertigen