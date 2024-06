Neuer FPÖ-Stadtparteiobmann in Gmunden

Die Gmundner Freiheitlichen wählten bei ihrem Stadtparteitag am Mittwoch Mario Aigner einstimmig zu ihrem neuen Stadtparteiobmann. Der 49-jährige Vater eines Sohnes engagiert sich seit 2020 in der Ortsparteigruppe und ist am Magistrat Wels angestellt. Aigner löst Dominik Porstendörfer ab, der aus beruflichen und familiären Gründen sein Amt zurücklegte.

Zu Aigners Stellvertretern wurden Maja Markovic und Peter Trieb gewählt.

