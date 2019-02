Neuer FPÖ-Bezirksobmann Kaniak: "Tradition, Brauchtum, Identität"

NEUKIRCHEN AN DER VÖCKLA. Der 39-jährige Schörflinger Nationalratsabgeordnete löst Rudolf Kroiß (53) aus Ottnang an der Spitze der Bezirkspartei ab

Gerhard Kaniak Bild: FPÖ

Knapp 200 Teilnehmer kamen am Wochenende zum Bezirksparteitag der Freiheitlichen in Neukirchen an der Vöckla, bei dem eine wichtige personelle Weiche für die nächsten Jahre gestellt wurde. Nach drei Jahren an der Spitze der Bezirkspartei legte der Ottnanger FPÖ-Landtagsabgeordnete Rudolf Kroiß (53) das Amt des Obmanns zurück. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten den Schörflinger Nationalratsabgeordneten Gerhard Kaniak. Der 39-jährige Apotheker kam auf 92 Prozent der Stimmen. Seine Stellvertreter sind Rudolf Kroiß und Arthur Kroismayr, Vizebürgermeister in Regau.

„Tradition und Identität“

Der zweifache Familienvater Kaniak (der demnächst noch Vater von Zwillingen wird) betonte in seiner Rede, wie wichtig der Kontakt der Abgeordneten zur Basis in ihrer Heimatregion sei. Die FPÖ Vöcklabruck habe den Bezirk in den vergangenen Jahren zu einer freiheitlichen Kernregion Oberösterreichs gemacht. Diese Arbeit will Kaniak fortsetzen und die FPÖ weiter als „Heimatpartei“ etablieren. „Es ist unsere wichtigste Aufgabe, Traditionen zu bewahren, Brauchtum zu pflegen und Identität zu schützen“, so der neue Bezirksparteiobmann.

Sein Vorgänger Kroiß, der im Vöcklabrucker Unternehmen Hatschek Betriebsrat ist, setzte in seiner Rede hingegen auf soziale Themen. Kroiß begrüßte die Pläne der Regierung für eine Steuerreform. Es müsse endlich zu einer Entlastung der arbeitenden Menschen in diesem Land kommen, so Kroiß, der bei der AK-Wahl FPÖ-Spitzenkandidat im Bezirk ist.

Das Hauptreferat hielt Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner. Dieser warnte sein Publikum davor, dass Österreich Schritt für Schritt Teile seiner Kultur aufgebe – zugunsten mittelalterlicher Werte, die andere in unser Land brächten. (ebra)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema