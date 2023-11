Neuer Direktor für die Landwirtschaftliche Fachschule Vöcklabruck

Seit Anfang November ist Stefan Heuberger neuer Schulleiter. Er stammt aus der Steiermark und wuchs auf einem Bergbauernbetrieb im Bezirk Weiz auf. Die Schwerpunkte der Schule – Rinderhaltung und Forstwirtschaft – sind ihm durch den elterlichen Betrieb seit Kindesbeinen an vertraut.

Direktor Heuberger absolvierte nach der Matura an der HBLA Raumberg-Gumpenstein ein Studium der Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Waldcampus Österreich in Traunkirchen sammelte er als Schulleiter-Stellvertreter Erfahrungen im pädagogischen Bereich.

Mit der Natur zu arbeiten und lernwilligen Jugendlichen das Handwerkzeug fürs weitere Leben mitzugeben, ist ihm Motivation für seine neue Aufgabe. "Schule muss die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen vermitteln", sagt er.

