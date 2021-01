Neuer Chirurgieleiter am Salzkammergut-Klinikum

Am 1. Februar wird Stefan Stättner (44) neuer Primar der Abteilung für Chirurgie an den Standorten Gmunden und Vöcklabruck des Salzkammergut-Klinikums. Er folgt damit Roman Rieger nach, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand tritt.

Primarius Stefan Stättner Bild: FL

Priv.-Doz. Dr. Stefan Stättner ist seit Anfang 2020 an der Abteilung für Chirurgie am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck tätig und war zuvor leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Innsbruck. Er schloss 2001 das Studium der gesamten Heilkunde an der Medizinischen Universität Wien ab und habilitierte 2014 nach einem Auslandsjahr an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg im Fach Chirurgie zum Thema Leberchirurgie. In Innsbruck war er seit 2017 am Universitätsklinikum Ausbildungsverantwortlicher.

Stättners klinische Schwerpunkte in Innsbruck lagen in den Bereichen der chirurgischen Onkologie von Pankreas, Leber und Gallenwegen, der Implementierung von Programmen zur verbesserten Rekonvaleszenz nach Operationen (ERAS) sowie der Entwicklung eines Leberzentrums. Der gebürtige Wiener ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

