Neuer Bezirksobmann der Jungen Wirtschaft Gmunden

Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft im Bezirk Gmunden. Markus Stockmaier übergab den Bezirksvorsitz nach zehn Jahren an Sebastian Nussbaumer. Der neue Bezirksvorsitzende ist Geschäftsführer von Rein Natürlich Facility Solutions GmbH in Gmunden. Bereits in jungen Jahren leitet er erfolgreich das Unternehmen und setzt dabei neue Akzente in der Branche der Gebäudereiniger.

„Ich blicke auf sehr erfolgreiche, lustige und interessante Jahre bei der JW Gmunden zurück", sagt Markus Stockmair. "Gemeinsam mit meinem Team haben wir zahlreiche Veranstaltungen für Jungunternehmer aus dem Bezirk veranstaltet. Jetzt ist es Zeit für frischen Wind im Bezirk Gmunden und ich freue mich, dass ich an Sebastian Nussbaumer und sein motiviertes Vorstandsteam übergeben kann."

Das neue Bezirksvorstandsteam wird komplementiert durch die beiden Stellvertreter Cornelia Kronberger (Innenarchitektur & Design) und Dominik Lohninger (IB MLG GmbH).

Das neue Team freut sich auf die zukünftige Arbeit für junge Selbstständige und Gründer in der Region, wobei die starke Vernetzung untereinander im Fokus stehen wird. „Ich sehe in meiner Aufgabe als Bezirksvorsitzender die schöne Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zu unterstützen und zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben“, so Sebastian Nussbaumer. An einem ansprechenden, vielseitigen Jahresprogramm 2023 wird bereits gearbeitet.