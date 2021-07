Neue Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen

Die Lebenshilfe Vöcklabruck errichtet eine Werkstatt für intellektuell beeinträchtigte Menschen. Das ehemalige Gebäude der Gesundheitskasse (GKK) in der Ferdinand-Öttl-Straße wird entsprechend umgebaut, um Arbeitsplätze für betroffene Personen zu ermöglichen.

In einem dreistöckigen Gebäude mit knapp 900 Quadratmetern sollen die Klienten in ihrem Alltag begleitet werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wasch- und Bügelservice für Privatpersonen. Dieser wird von der Werkstätte Regau nach Vöcklabruck verlegt, um von der zentralen Lage zu profitieren. Die Wäscherei für Firmenkunden bleibt aber weiterhin an ihrem ursprünglichen Standort in Regau. Außerdem wird eine Jausenstation integriert. Hier wird Essen auf Bestellung ausgeliefert oder kann auch vor Ort konsumiert werden.

Die Errichtung der Werkstätte kostet 1,2 Millionen Euro und wird vom Land Oberösterreich sowie der Europäischen Union finanziert. Der neue Standort ist eine Ausgliederung der bestehenden Werkstätten in Vöcklabruck mit mehr als 60 Beschäftigten.