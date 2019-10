Neue Website über Gmundens Schätze

In der neu eingerichteten Website gmundens-schaetze. at werden nach und nach Highlights der Traunseestadt in detaillierter Form und mit speziell ausgewählten Bildern und Fotos präsentiert. Erarbeitet werden die großteils sehr umfangreichen Beiträge von einer Projektgruppe unter der Leitung von Elisabeth Rumpf, betrieben wird der Internet-Auftritt vom Gmundner Musealverein und vom Kammerhofmuseum Gmunden.

Aktuelle Mitarbeiter der Projektgruppe sind Josef Aigner, Melanie Grasberger, Stefanie Habsburg-Halbgebauer, Holger Höllwerth, August Mayer, Karin Pfeil, Fritz Reinitzhuber, Elisabeth Rumpf, Helma Sigmund, Franz Six und Ingrid Spitzbart. "Begonnen haben wir die Serie mit einem altehrwürdigen Gebäude, in dem sich jahrhundertelang eine besondere Apotheke befunden hat", berichtet Holger Höllwerth. "Die Salzkammergut-Apotheke hat Ende 2018 ihren Standort gewechselt und ist in ein Gebäude in der Georgstraße umgezogen. Bevor in deren alten Räume ein anderer Betrieb einzieht und das Inventar entfernt wird, wollten wir einer der ältesten Apotheken des Landes ein Denkmal setzen."

Im Juli wurden zwei Gebäudekomplexe von der Stadtgemeinde ausgezeichnet: das Doppelhaus Schleiß und das Seiler- oder Färberhaus. Der Besitzer ließ diese Objekte stilvoll und liebevoll restaurieren. Für seinen Einsatz zur Erhaltung des Stadtbildes erhielt er den Salzträger-Preis. Höllwerth: "Den Wechsel in der Führung der Konditorei Grellinger am 1. August nahmen wir zum Anlass, um wieder einmal bewusst zu machen, über welches Juwel die Stadt in dieser kreativen Handwerkskunst verfügt."

Zu den weiteren Schätzen Gmundens zählen das Pepöckhaus in der Traungasse, die Kirchengasse, die evangelische Kirche oder das vielleicht prominenteste Gebäude Gmundens, der Kammerhof.