Neue Waggons für den Transport von Kalkstein zum Zementwerk Hatschek

Die ÖBB Rail Cargo Group investierte in 20 neue Waggons für den Kalksteintransport zwischen dem Steinbruch in Ebensee und der Zementfabrik Hatschek in Gmunden. Die Spezialtransportwaggons wurden in Zusammenarbeit mit dem Hatschek-Mutterkonzern Rohrdorfer entwickelt, um mehr Ladung mit weniger Fahrten transportieren zu können.

Insgesamt werden auf der Strecke durch das Verkehrsunternehmen Stern & Hafferl pro Jahr rund 450.000 Tonnen Kalkstein befördert. Das sind 36.000 Lkw-Fahrten, die jedes Jahr dank der umweltfreundlichen Schiene und des innovativen Equipments eingespart werden können.

Die neuen Waggons haben eine höhere Zuladungskapazität und eine effizientere Entladetechnik. Mit ihnen können nun 804 Tonnen Rohstoffe pro Zug statt zuvor 630 Tonnen transportiert werden. Jeder Waggon kann maximal 134 Tonnen Ladung zuladen. Insgesamt werden dadurch 160 Zugfahrten jährlich eingespart.

