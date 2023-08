Neue Umspannwerke am Traunfall und in Ohlsdorf gehen in Betrieb

Umspannwerke sind die zentralen Schaltstellen im Stromnetz und stellen sicher, dass elektrische Energie vom Ort der Erzeugung auch über weite Strecken zu den Verbrauchern transportiert werden kann. Die Netz Oberösterreich GmbH, ein Tochterunternehmen der Energie AG, nahm jetzt zwei Umspannwerke in Betrieb, die in den vergangenen Monaten ausgebaut und modernisiert wurden. Damit wurde die Versorgungssituation in der Region Gmunden-Laakirchen deutlich verbessert. Insgesamt wurden zwölf Millionen Euro investiert

„Mit jedem Umspannwerk schaffen wir aber auch neue Einspeisekapazitäten für die steigende Zahl von Photovoltaikanlagen", sagt Manfred Hofer, Geschäftsführer der Netz Oberösterreich GmbH.“ Beschränkende Faktoren für die Einspeisung von PV-Strom sind in erster Linie die Mittel- und Niederspannungsnetze, mit denen Trafostationen an die Umspannwerke und Haushalte an die Trafostationen angebunden sind. Sollte es in diesem Bereich zu technischen Engpässen kommen, helfen die beiden neuen Umspannwerke nicht direkt, sie stellen aber den sicheren und leistungsfähigen Abtransport der Energie aus der Region sicher.

„Jedes Umspannwerk verbessert die Situation für die Versorgung und den Abtransport mit Energie", so Hofer. Man werde deshalb versuchen, alle zur Verfügung stehenden Ausbaupotenziale bei bereits bestehenden Umspannwerken erheben und einen Ausbau unter den sich drastisch verändernden Umständen laufend überprüfen.

In Ohlsdorf wurden in den Ausbau vom Schaltwerk zum vollständigen Umspannwerk rund sechs Millionen Euro investiert. Am Traunfall beläuft sich die Investitionssumme auf ebenfalls rund sechs Millionen Euro.

