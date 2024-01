Neue Spezialambulanz im Klinikum Gmunden

Für Patienten, die an einer schwerwiegenden Augenerkrankung wie der Makuladegeneration oder an Netzhauterkrankungen leiden, hat das Salzkammergut-Klinikum in Gmunden eine neue Tür geöffnet.

Ab sofort steht dort eine modern ausgestattete Spezialambulanz zur Verfügung.

In der dislozierten Ambulanz, in der Fachärzte und Fachärztinnen der Vöcklabrucker Augenabteilung tätig sind, ist sowohl die Diagnostik als auch die operative Therapie möglich. Die Ambulanz ist jeden Dienstag in der Zeit zwischen sieben und 15 Uhr geöffnet. Vorzugweise Patienten, die aus dem Bezirk Gmunden kommen, können nach einer fachärztlichen Zuweisung und nach einer Erstbegutachtung in der Augenambulanz im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck das neu geschaffene Angebot nutzen.

Erfahrene Experten und die mit der modernsten Medizintechnik ausgestatteten Räumlichkeiten sollen eine optimale medizinische und wohnortnahe Betreuung garantieren.

