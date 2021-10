Neue Präsidentin beim Soroptimist Club Traunsee

Ihre Präsidentschaft war geprägt von einem engagierten Kampf gegen Gewalt an Frauen im Rahmen des internationalen Projekts "Orange the World" und dem 100. Geburtstag von Soroptimist International. Unter coronabedingt erschwerten Rahmenbedingungen ist es ihr gelungen, ein aktives, überwiegend digitales Clubleben aufrechtzuerhalten sowie wichtige Projekte voranzutreiben und durchzuführen. Die neue Präsidentin Claire Braun wird sich verstärkt dem Thema Umwelt widmen und den internationalen Charakter des Clubs forcieren. So startet sie mit einem interessanten Vortrag der finnischen Tiefseetaucherin Tiina Wagner.