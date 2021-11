Um das stark steigende Paketvolumen auch in Zukunft zustellen zu können, baut die Post ihre Logistikinfrastruktur massiv aus. Dazu wurde jetzt eine moderne Postbasis in Vöcklamarkt eröffnet. Der neue Zustellstandort hat eine Nutzfläche von 2250 Quadratmetern. Die 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sortieren und stellen pro Tag bis zu 4500 Pakete sowie Briefe und Werbesendungen in Vöcklamarkt selbst und den umliegenden Gemeinden zu. Die neue Postbasis ist modular aufgebaut, sie kann so flexibel