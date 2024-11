Neue Polizeidienststelle Frankenburg wurde offiziell eröffnet

In einem Festakt eröffnete Innenminister Gerhard Karner höchstpersönlich am Montag die neue Polizeidienststelle in Frankenburg. Sie ersetzt die Dienststellen von Ampflwang und Vöcklamarkt und fasst sie auf rund 380 Quadratmetern in einem modernen neuen Gebäude zusammen. Die Polizei erwartet sich aus der Fusion mehr Effizienz. „Die Sicherheit in Österreich benötigt neben bestens ausgebildeten, ausgerüsteten und motivierten Polizisten auch eine moderne Dienststellenstruktur. Die neue Dienststelle in Frankenburg wird dieser Anforderung mehr als gerecht“, sagte der Minister.

Zum Überwachungsgebiet der neuen Polizeiinspektion gehören die sieben Gemeinden Ampflwang, Frankenburg, Neukirchen an der Vöckla, Pfaffing, Redleiten, Vöcklamarkt und Zell am Pettenfirst. Die 15 Polizistinnen und Polizisten der Inspektion sorgen somit für die Sicherheit von rund 20.000 Menschen.

Laut Landespolizeidirektor Andreas Pilsl soll in Frankenburg bald auch eine Kriminaldienstgruppe eingerichtet werden.

