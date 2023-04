Neue ÖkoTech-Akademie im Entstehen

VÖCKLABRUCK. Den Bezirk Vöcklabruck hatte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner vorgestern in seinem Fokus. Der VP-Politiker stattete zum Auftakt seiner landesweiten Besuchstage mehreren Unternehmen eine Visite ab – so XOOO Mechatronics in Regau, wo spezielle Softwaresysteme, unter anderem im Bereich E-Mobilität, entwickelt werden und wk Druck in Schwanenstadt, einer Firma, die sich über die Region hinaus einen Namen machen konnte und in einem nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Vierkanter situiert ist.

Weitere Stationen Achleitners waren das Projekt „Kleinstadt-Biotop“ in Vöcklabruck, das durch das Mitwirken der Lebenshilfe zu einem sichtbaren Ort der Inklusion wird, und das Gemeindeamt in Seewalchen am Attersee, auf dem eine neue Photovoltaikanlage errichtet wurde.

Eine der wichtigsten Botschaften des Besuchstages betrifft arbeitsmarkttechnisch den „Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ (PAQ): So soll im Bezirk Vöcklabruck eine ÖkoTech-Akademie entstehen, mit der neue Ausbildungsangebote in der Automatisierungs- und Klimatechnologie geschaffen werden – bekanntermaßen ein am Arbeitsmarkt stark nachgefragter Bereich.

