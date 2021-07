Neue Leitung im Herbst an der Business School

Mit Schulbeginn im September kommt es in der Schulleitung der Business School Vöcklabruck zu einem Wechsel: Die bisherige Direktorin Renate Fölser übergibt die Leitung an Helmut Hüttmaier.

Fölser hatte in den zehn Jahren als Direktorin viele Herausforderungen zu bewältigen: 50-Jahre-Feier, Lehrplanänderungen, Maturareform sowie Schulentwicklung. Bei einem Festakt sprach ihr kürzlich die zuständige Schulqualitätsmanagerin Dorothea Grabner dafür Dank und Anerkennung aus.

Helmut Hüttmaier kam vor 27 Jahren als Controller aus der Lenzing AG an die Schule und hat sich vor allem in den Bereichen Controlling, SAP, Netzwerkmanagement und Lehrplanentwicklung engagiert. Er ist in der Region bestens vernetzt und will mit dem Lehrerteam den von Dir. Fölser eingeschlagenen Weg der Business School weitergehen – denn der Wirtschaftsstandort Bezirk Vöcklabruck brauche eine dementsprechende Wirtschaftsschule.