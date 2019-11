Neue Lehrlinge traten bei Stern Ausbildung an

Beim gemütlichen Beisammensein und Austausch zwischen Management, Eltern, Lehrlingen und Ausbildern war die Botschaft klar: Mit einer Ausbildung bei der Stern-Gruppe, die in den Bereichen Verkehr, Schifffahrt, Bau, Gebäude- und Elektrotechnik und Betonfertigteile tätig ist, stehe einer erfolgreichen beruflichen Zukunft nichts im Weg. Derzeit bildet das Unternehmen in Summe 65 Lehrlinge aus. Insgesamt haben in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 500 Fachkräfte erfolgreich ihre Lehre in der Stern-Gruppe absolviert.

Bei Interesse an einer Karriere in dem Gmundner Traditionsunternehmen können bereits jetzt Schnuppertermine für das kommende Jahr vereinbart werden. Infos unter www.stern.at