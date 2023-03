Neue Lehrberufe für große Chancen

Die Salinen Austria AG erweitert ihr Angebot an Lehrberufen: Ab Herbst können Jugendliche in Ebensee erstmals eine Lehre zum Betriebslogistikkaufmann, Chemieverfahrenstechniker oder Prozesstechniker beginnen.

„Die Lehre ist die wichtigste Schiene, um Know-how von einer Generation an die nächste weiterzugeben“, sagt Salinen-CEO Peter Untersperger. „Deshalb bieten wir neue attraktive Lehrberufe, ein tolles Förderprogramm und die beste Betreuung. Bei uns haben Lehrlinge einen Topstart ins Berufsleben.“

Derzeit absolvieren 13 Lehrlinge ihre Ausbildung in den Bereichen Instandhaltung, IT, Verwaltung, Bergbau und im Labor. Betriebslogistik sei durch die steigende Komplexität des Warenverkehrs in Unternehmen eine Sparte mit Zukunftspotenzial, und mit einer Ausbildung in Chemieverfahrens- oder Prozesstechnik seien Jugendliche für die sehr gut bezahlten Jobs in der Industrie bestens gerüstet. Untersperger: „Unser Ziel ist, dass sich die Lehrlinge bei uns gut aufgehoben fühlen – was die fachliche Ausbildung betrifft, aber auch was das Soziale angeht.“ Der Zusammenhalt werde durch eine Lehrwerkstätte gefördert, in der die technischen Grundlagen erlernt würden. Und bei Weiterbildungsseminaren steht mitunter auch Surfen auf der Riverwave in der Traun auf dem Programm.

