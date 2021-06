Neue Kulturobfrau bei den Pinsdorfer Freiheitlichen

Die FPÖ Pinsdorf sieht sich nach eigenen Angaben gut organisiert und wird mit neuen Akteuren ins Rennen gehen.

Neue Kulturobfrau ist Christine Engl-Grafinger, als Besitzerin des Gasthofs Reiter in Pinsdorf eine langjährige Kennerin der Kulturszene in ihrer Heimatgemeinde. Nicht mehr im Team ist Anita Hofmann, die sich vor allem für die Familienfreundliche Gemeinde sowie für den Bauernmarkt einsetzte. "Ich wünsche Anita Hofmann alles Gute und möchte mich auf diesem Weg für ihren Einsatz in der letzten Periode bedanken", sagt der freiheitliche Vizebürgermeister Jochen Wölger.

Unstimmigkeiten und persönliche Meinungen hätten dazu geführt, dass Hofmann nicht mehr der Fraktion angehöre. Wölger: "Ich bin als Verantwortlicher meiner FP-Ortsgruppe froh, dass Ruhe in der Fraktion herrscht und wir uns als starkes Team voll auf die anstehende Gemeinderatswahl konzentrieren können."