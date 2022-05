Neue Initiative will die Ortszentren beleben

Gemeinsam mit professioneller Begleitung werden eine Markt- und Standortanalyse durchgeführt und ein Masterplan für Leerstand-Objekte entwickelt. Daraus sollen in weiterer Folge Nutzungskonzepte entstehen und auch praxisnahe Umsetzungskonzepte.

Ab Juni wird sich das Consulting-Team in enger Abstimmung mit den politischen Vertretern der Gemeinden auf einige Schlüsselliegenschaften in den neun Gemeinden fokussieren. Mit den Eigentümern dieser Liegenschaften sollen im Rahmen von Gesprächen und Begehungen vor Ort Vorschläge für zukunftsträchtige, praxisorientierte Nachnutzungskonzepte erarbeitet werden, die nicht nur eine wesentliche Aufwertung für die einzelne Immobilie mit sich bringen, sondern auch markante Impulse für die Belebung der Stadt-und Ortskerne in der Region auslösen. Im September 2022 werden die Nutzungskonzepte und Maßnahmen präsentiert.