Neue historische Arbeiten von Holger Höllwerth

Der Gmundner Lokalhistoriker Holger Höllwerth veröffentlichte im Vorjahr ein Buch über die Verfolgung der Gmundner Juden im Nationalsozialismus ("Jüdinnen und Juden in Gmunden"). Weil Zeitzeugen ihm in Reaktion darauf weitere Information und Fotos zukommen ließen, legte Höllwerth jetzt eine ergänzende "Nachlese zum Buch" in Form einer Broschüre nach.

Des Weiteren veröffentlichte er eine Broschüre über "Das Gmundner NS-Opferdenkmal". Er beschreibt darin, wie das in diesem Jahr enthüllte Denkmal an der Esplanade zustande kam – von der Idee (an der er selbst maßgeblich beteiligt war) bis zu den Reaktionen auf das Mahnmal.

Beide Broschüren sind (für vier bzw. sechs Euro) bei der Gmundner Buchhandlung Poetenblau am Rinnholzplatz sowie beim Copy-Shop Hirz in der Bahnhofstraße erhältlich.

