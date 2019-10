Neue Gruppenpraxis: Kirchhamer Hausärzte mit erweitertem Angebot

Seit Dienstag gibt es im Kirchhamer Ortsteil Eisengattern nun auch offiziell die neue Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin von Dr. Burghard Ozlberger und Dr. Dominik Bammer. Mit dem Einstieg des jungen, aus St. Konrad stammenden Arztes Dr. Bammer ist nicht nur die weitum anerkannte Hausarztniederlassung in Kirchham langfristig gesichert, es konnten auch die Öffnungszeiten und das medizinische Angebot deutlich erweitert werden. So ist die Ordination (unverändert am bekannten Standort in unmittelbarer Nähe der Traunseetram-Haltestelle Eisengattern) nun von Montag bis Samstag geöffnet.

Dr. Ozlberger, der die Arztpraxis in Eisengattern vor mehr als 30 Jahren von seinem Vater übernommen hat, teilt sich die Ordination mit Dr. Bammer, der zusätzlich noch als Notarzt im Gmundner Spital tätig ist. Von Montag bis Mittwoch ist Dr. Ozlberger in der Praxis anzutreffen, von Donnerstag bis Samstag Dr. Bammer. Gemeinsam bieten die beiden leidenschaftlichen Allgemeinmediziner ihren Patienten ein umfassendes Angebot wie Labor, Physiotherapie und Hausapotheke. Neu ist das Angebot einer 24-Stunden-Blutdruckmessung und Ergometrie.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kirchham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.