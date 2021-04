Neue Grüne Ortsgruppe in Gschwandt

„Viele Fragen in der Gemeinde brauchen grüne Antworten“, sagt Christoph Schreder, Sprecher der neu gegründeten grünen Ortsgruppe in Gschwandt. „Allen voran warten der Klimaschutz und auch der Bodenschutz darauf, hier in Gschwandt deutlich gestärkt zu werden. Um mit einem möglichst breit aufgestellten Team starten zu können, lade ich alle Interessierten ein, sich bei uns zu melden“.

Bereits bei der letzten Gemeinderatswahl gab es in Gschwandt Ansätze zur Gründung einer grünen Ortsgruppe. Am Ende kam sie dann aber doch nicht zustande. Diesmal aber hat sich eine Gruppe gefunden, die ins Ortsparlament einziehen und dort mitgestalten will.

Sehr zur Freude der Landespartei. Dieser Tage besuchte Landessprecher Stefan Kaineder seine Kollegen in Gschwandt und brachte ihnen einen jungen Baum zum Einpflanzen mit. „Jede neue Gemeindegruppe zeigt die steigende Zustimmung zu Grüner Politik und die Bereitschaft, diese konkret in den Kommunen umzusetzen“, sagt Kaineder. „Und jede neue Gemeindegruppe ist essentiell wichtig, um als breite grüne Wahlbewegung bei den kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlen erfolgreich zu sein. Ich danke der neuen Gemeindegruppe zutiefst für ihr Engagement und freue mich auf eine sicher ausgezeichnete Zusammenarbeit.“