Neue Fassade für Amtsgebäude

Bereits im August wurde die alte Steinfassade im Erdgeschoß gereinigt und imprägniert, der undichte Balkon wurde abgedichtet. Derzeit ist das Amtsgebäude für die eigentlichen Fassadenarbeiten eingerüstet. Rathausplatzseitig wird eine Wärmedämmung eingebracht, an der Nordseite werden die alten Jalousien ersetzt. Die Fassade selbst wird an der Nord- und an der Ostseite (Marktstraße und Rathausplatz) neu gestrichen.

