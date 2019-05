Neue Fachschule am Wolfgangsee

ST. WOLFGANG. Ein neues Bildungsangebot gibt es ab dem Schuljahr 2020/21 in der HLW-Wolfgangsee in Ried bei St. Wolfgang. Eine Fachschule gibt Jugendlichen nach der achten Schulstufe die Möglichkeit, Praxiserfahrungen in Betrieben der Wolfgangseeregion zu sammeln. Dabei wird es auch möglich sein, Betriebe kennenzulernen, die nicht der Gastronomie und Hotellerie zuzuordnen sind. Ganz bewusst wird auch die Möglichkeit geschaffen, Betriebspraktikumszeiten in Handwerks- oder Handelsbetrieben zu absolvieren. Die Schülerinnen und Schüler lernen so potenzielle künftige Arbeitgeber kennen und erhalten einen realistischen Eindruck der Anforderungen im jeweiligen Unternehmen. Mit dem neuen Angebot soll in intensivem Zusammenwirken mit regionalen Betrieben auch dem Fachkräftemangel in der Wolfgangseeregion entgegengewirkt werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.