Neue "eCoaches" für die Tourismusverbände

13 Mitarbeiter von Tourismusverbänden erhielten kürzlich ihre Zertifikate für die abgeschlossene Ausbildung zum "eCoach". Unter ihnen sind Christina Zweimüller vom TV Attersee-Attergau, Beatrix Dittelbacher vom TV Mondsee-Irrsee und Ursula Thaller vom TV Hausruckwald. Ihre Aufgabe ist es, den Online- und Social-Media-Auftritt zu optimieren, Vertriebskanäle im Internet aufzubauen und das Angebot kundenfreundlicher darzustellen.

Das Netzwerk der touristischen eCoaches ist ein Projekt aus der Landes-Tourismusstrategie 2022. Der Lehrgang mit 120 Einheiten umfasst ein breites Spektrum an Inhalten von Onlinemarketing, Vertrieb und Buchungsplattformen. "So gewinnt die Branche an Wettbewerbsfähigkeit und wird fit für Herausforderungen der Zukunft", sagte Tourismuslandesrat Markus Achleitner.